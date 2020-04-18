ТУРЯНЧИК: «Харатин прибавляет. Он имеет шансы сыграть за сборную на Евро»

Легенда «Динамо» высказался об украинском хавбеке «Ференцвароша»

  • 18.04.2020 10:29
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ТУРЯНЧИК: «Харатин прибавляет. Он имеет шансы сыграть за сборную на Евро»
© fcdynamo.kiev.ua

Многократный чемпион СССР в составе киевского «Динамо» Василий Турянчик прокомментировал развитие футбола на Закарпатье, а также рассказал об игроке «Ференцвароша» Игоря Харатина.

— Считаю, что после некоторого затишья интерес к футболу в Закарпатье возродился. Перволиговый «Минай» среди претендентов на завоевание путевки в элитный дивизион. Также радует, что сейчас много внимания уделяют развитию футбольной инфраструктуры.

— Воспитанник мукачевского футбола Игорь Харатин, выступающий сейчас за венгерский «Ференцварош», сможет закрепиться в сборной Украины?
— Я знаком с Игорем и его отцом, который  привел сына в футбол. На мой взгляд, Харатин прибавляет, что позволило ему стать одним из лидеров «Ференцвароша», и он имеет все шансы принять участие в следующем году в финальной части чемпионата Европы.

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Источник — zbirna.com

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