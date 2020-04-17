Василий ТУРЯНЧИК: «Увильнуть от перехода в Динамо было нереально»

Многократный чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе киевского «Динамо» Василий Турянчик, которому сегодня исполняется 85 лет, рассказал, как оказался в столичном клубе.
- В 1959 году киевскому «Динамо» угрожало понижение в классе и в столице Украины решили позвать на помощь сразу трех футболистов из Ужгорода (Турянчик тогда защищал цвета местного «Спартака») – меня, вратаря Андрея Гаваши и полузащитника Йожефа Сабо. Не буду говорить о своих одноклубниках, но я был против, поскольку меня в «Спартаке» все устраивало.
Однако после того, как в развитие событий вмешались властные структуры, увильнуть от переезда в Киев было нереально. И очень хорошо, что так все сложилось, поскольку в ином случае я мог бы похоронить свою мечту – выступать за любимую команду – «Динамо» (Киев). К счастью, все обошлось, мы помогли динамовцам финишировать седьмыми, а в следующем сезоне вообще стали серебряными призерами!», – сказал Турянчик.
Ранее Василий Турянчик рассказал, как едва не оказался в московском «Спартаке».
Источник — zbirna.com
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Только такую "невозможность" получали единицы ( не только в Динамо К, а и в Спартак М, да и остальные клубы вышки).
Что могло в 59г устраивать игроков в переферийных клубах?
Только такую "невозможность" получали единицы ( не только в Динамо К, а и в Спартак М, да и остальные клубы вышки).
Что могло в 59г устраивать игроков в переферийных клубах?
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