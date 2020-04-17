Василий Турянчик рассказал, как едва не оказался в московском Спартаке

Многократный чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе киевского «Динамо» Василий Турянчик, которому сегодня исполняется 85 лет, рассказал, как едва не оказался в московском «Спартаке».



— В составе «СКА Львов» я принимал участие в памятном противостоянии с московским «Спартаком» в розыгрыше Кубка СССР 1957. Действительно, мы дали бой красно-белым, костяк которых составляли с полдюжины олимпийских чемпионов Мельбурна. Москвичам удалось забить победный гол лишь в дополнительное время, когда не без помощи арбитра отличился Никита Симонян. Моя игра, наверное, запомнилась тренерскому штабу спартаковцев, потому что, когда я вышел из раздевалки, ко мне подошел один из руководителей ФК «Спартак и сказал, что рассчитывают на меня в новом сезоне.



Однако еще раньше меня приглашал другой столичный клуб — ЦСК МО, и когда армейцы узнали об интересе «Спартака», да и дело шло к моей демобилизации, то в авральном порядке мне присвоили офицерское звание и срочно откомандировали в Москву. Но я был категорически против продолжения службы. Пришлось потратить немало сил и времени, чтобы убедить армейское начальство отправить меня в запас. Весомым аргументом оказались мои слова о необходимости постоянной опеки стареньких родителей. Правда, руководство ЦСК МО предупредило, чтобы я в ближайшие годы даже не думал о переходе в какой-то другой московский клуб, иначе мне не избежать длительной дисквалификации. Но тогда у меня было одно желание, побыстрее вернуться домой, – сказал Турянчик.

ВИДЕО. Лучшие голы Шевченко за Динамо в Лиге чемпионов