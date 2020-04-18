ВИЛЛИАН: «Футбол без зрителей? Игроки могут заразить друг друга»

Бразильский полузащитник «Челси» Виллиан поделился мыслями о возможном возобновлении АПЛ во время пандемии коронавируса.
«Играть без зрителей? Это неплохая идея, но нужно чётко понимать, что может произойти. Футболисты тоже могут быть заражены вирусом, а мы будем играть друг против друга, понимаете?
На матчах не будет зрителей, но люди будут контактировать на поле, и мы можем распространить вирус между собой.
Я играю с кем-то, заражаюсь от него, а после матча еду домой и передаю вирус жене или дочкам. Так что мы должны быть осторожны с этим», - сказал Виллиан.
Ранее сообщалось, что клубы АПЛ планируют доиграть чемпионат.
Источник — Daily Mail
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