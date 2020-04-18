ВИЛЛИАН: «Футбол без зрителей? Игроки могут заразить друг друга»

Хавбек «Челси» высказался о возобновлении сезона

  • 18.04.2020 09:37
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ВИЛЛИАН: «Футбол без зрителей? Игроки могут заразить друг друга»
© Global Look Press. Виллиан

Бразильский полузащитник «Челси» Виллиан поделился мыслями о возможном возобновлении АПЛ во время пандемии коронавируса.

«Играть без зрителей? Это неплохая идея, но нужно чётко понимать, что может произойти. Футболисты тоже могут быть заражены вирусом, а мы будем играть друг против друга, понимаете?

На матчах не будет зрителей, но люди будут контактировать на поле, и мы можем распространить вирус между собой.

Я играю с кем-то, заражаюсь от него, а после матча еду домой и передаю вирус жене или дочкам. Так что мы должны быть осторожны с этим», - сказал Виллиан.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ планируют доиграть чемпионат.

 

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Источник — Daily Mail

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