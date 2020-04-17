АПЛ: клубы собрались, но ничего не решили

Пока только уверены, что сезон нужно доиграть

  • 17.04.2020 18:20
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АПЛ: клубы собрались, но ничего не решили
© Skysports.com

В пятницу состоялась видеоконференция с участием руководства АПЛ и 20-ти клубов чемпионата Англии, однако никаких важных решений стороны не приняли.

Пока АПЛ подчеркивает, что все еще нацелена доиграть сезон, несмотря на то, что ситуация с пандемией коронавируса в стране продолжает ухудшаться.

Вариант досрочно завершить чемпионат, как это сделала Бельгии и низшие лиги Шотландии, сейчас не рассматривается.

Никаких возможных дат возобновления чемпионата и его завершения пока нет. Кроме того, не обсуждались трансферные вопросы, связанные с тем, что контракты ряда игроков завершаются в конце июня.

Карантин в Англии продлен еще минимум на три недели, поэтому в ближайшее время новой информации не будет.

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Источник — BBC

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