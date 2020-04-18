Николай ШАПАРЕНКО: «После поражений могу сутки не спать»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о том, чем занимается во время карантина, а также высказался о своем отношении к поражениям.

- Какой у тебя распорядок дня на карантине?

- С утра в обязательном порядке тренировка, дальше - дополнительная тренировка, потом обед, просмотр фильма или сериала, а вечером собираемся с ребятами и 2-3 часа играем в Counter-Strike.

- Как давно играешь в Counter-Strike?

- Играю с самого детства. Мое звание - Беркут с венками.

- Не задумывался о том, чтобы заняться киберспортом?

- Нет. Мне это нравится, но профессионально заниматься не хотел бы.

- Долго ли отходишь после поражений?

- Максимально тяжело, могу не спать сутки. Если очень обидное поражение - хожу без настроения день-два. Но поражение нужно принять и настраиваться, чтобы выиграть следующий матч. Меня поддерживает папа, подсказывает, дает напутственные слова.

Ранее Шапаренко заявил, что с такими фанатами «Динамо» должно всех обыгрывать.