Николай ШАПАРЕНКО: «После поражений могу сутки не спать»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о том, чем занимается во время карантина, а также высказался о своем отношении к поражениям.
- Какой у тебя распорядок дня на карантине?
- С утра в обязательном порядке тренировка, дальше - дополнительная тренировка, потом обед, просмотр фильма или сериала, а вечером собираемся с ребятами и 2-3 часа играем в Counter-Strike.
- Как давно играешь в Counter-Strike?
- Играю с самого детства. Мое звание - Беркут с венками.
- Не задумывался о том, чтобы заняться киберспортом?
- Нет. Мне это нравится, но профессионально заниматься не хотел бы.
- Долго ли отходишь после поражений?
- Максимально тяжело, могу не спать сутки. Если очень обидное поражение - хожу без настроения день-два. Но поражение нужно принять и настраиваться, чтобы выиграть следующий матч. Меня поддерживает папа, подсказывает, дает напутственные слова.
Ранее Шапаренко заявил, что с такими фанатами «Динамо» должно всех обыгрывать.
Источник — ФК Динамо Киев
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