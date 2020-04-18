ФОТО. Примеряя первый галстук. Федерер выложил яркое фото из юности

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выложил в соцсети Isntagram яркое фото из юности.
20-кратный победитель турниров Большого шлема подписал фотографию: «Напоминание всем, что впереди лучшие дни». Кроме того, один из хэш-тэгов подсказывает: #примеряя мой первый галстук.
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Источник — Instagram
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