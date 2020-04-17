Евгений ИСАЕНКО: «Все динамовцы очень соскучились по футболу»

Форвард молодежки «Динамо» рассказал, как проводит время на карантине

  • 17.04.2020 23:34
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Евгений ИСАЕНКО: «Все динамовцы очень соскучились по футболу»
© ФК Динамо Киев. Евгений Исаенко

Форвард молодежной команды «Динамо» Евгений Исаенко рассказал о том, как соблюдает карантин, поддерживает форму, и чем занимается в свободное время:

«У меня все хорошо, сижу дома, выполняю индивидуальную программу тренировок, которую дают наши наставники, в принципе, ничего необычного. Занимаюсь в квартире и иногда выхожу на улицу побегать, стараясь встречать как можно меньше людей. Каждую неделю нам тренеры присылают новый цикл упражнений, который мы должны выполнять каждый день. Конечно, у наставников сейчас нет возможности проследить за качеством выполнения заданий, так что все на нашей совести. Мы все профессионалы, поэтому каждый должен сам себя контролировать.

Тренеры регулярно звонят, чтобы узнать, как у нас дела, как здоровье, также каждый день общаемся с врачами, их также держим в курсе своего самочувствия.

Помимо тренировок, провожу время с родными, стараюсь помогать родителям, чтобы они не выходили на улицу и также соблюдали правила карантина. Еще играю в компьютерные игры, не буду оригинальным, сказав, что это, в основном, Counter-Strike. Играю как с партнерами по молодежной команде, так и с игроками первого состава. Кроме этого, читаю книгу о Месси, смотрю фильмы – словом, все, как у всех остальных.

Дома есть кот Тимоша и собака – шпиц Бобо, благодаря им, не так скучно. Кот появился раньше, а собака примерно год назад, с ней нужно гулять каждый день. Они не всегда ладят между собой, но стараемся их мирить.

Конечно, сложно морально, поскольку ничего нового не происходит. Все очень соскучились по футболу, хочется уже поскорее вернуться в привычный график, к тренировкам, на поле. Сидеть дома, ничего не делать и не иметь возможности выйти на улицу, конечно, угнетает. Остается надеяться, что карантин закончится как можно скорее».

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Источник — ФК Динамо Киев

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