Карим БЕНЗЕМА: «Возможно, завершу карьеру в Лионе»

Форвард «Реала» Карим Бензема заявил, что может завершить карьеру в своем родном клубе, «Лионе»:
«Благодарен за все «Лиону». Вернуться туда? Сейчас неподходящий момент, я хочу творить историю в «Реале» и дальше, в лучшем клубе мира.
Что будет после? Никто не знает. Возможно, я завершу карьеру в «Лионе». Почему нет?».
Бензема является воспитанником «Лиона», откуда перешел в «Реал» в 2009 году.
В феврале форвард продлил контракт с «Реалом» до 2022 года.
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Источник — As.com
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