Карим БЕНЗЕМА: «Возможно, завершу карьеру в Лионе»

Французский форвард может вернуться в родной клуб

  • 17.04.2020 23:07
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Карим БЕНЗЕМА: «Возможно, завершу карьеру в Лионе»
© ФК Реал Мадрид. Карим Бензема

Форвард «Реала» Карим Бензема заявил, что может завершить карьеру в своем родном клубе, «Лионе»:

«Благодарен за все «Лиону». Вернуться туда? Сейчас неподходящий момент, я хочу творить историю в «Реале» и дальше, в лучшем клубе мира.

Что будет после? Никто не знает. Возможно, я завершу карьеру в «Лионе». Почему нет?».

Бензема является воспитанником «Лиона», откуда перешел в «Реал» в 2009 году.

В феврале форвард продлил контракт с «Реалом» до 2022 года.

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Источник — As.com

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