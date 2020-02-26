Карим Бензема продлил контракт с «Реалом» до 2022 года. Об этом сообщил агент игрока Карим Джазири:
«Карим недавно продлил контракт до 2022 года, это официально. У них идеальная гармония с «Реалом», все эти годы у него все было здорово, однако он всегда говорил, что «Лион» в его сердце».
Бензема выступает за «Реал» с лета 2009 года. Недавно он стал лучшим ассистентом в истории клуба.
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Источник — As.com
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