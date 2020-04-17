Николай ШАПАРЕНКО: «Каждый должен брать пример с Роналду»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о том, с каких футболистов берет пример:
«Ибрагимович — это понятно, но считаю, каждый должен брать пример с Криштиану Роналду. Это машина, человек, который следит за собой и добивается результата».
Ранее Шапаренко заявил, что с такими фанатами «Динамо» должно всех обыгрывать.
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Источник — ФК Динамо Киев
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