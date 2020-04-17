Николай ШАПАРЕНКО: «Каждый должен брать пример с Роналду»

Хавбек «Динамо» - о своих кумирах

  • 17.04.2020 22:42
  • 261 просмотр
  • 1 комментарий
Николай ШАПАРЕНКО: «Каждый должен брать пример с Роналду»
© ФК Динамо. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о том, с каких футболистов берет пример:

«Ибрагимович — это понятно, но считаю, каждый должен брать пример с Криштиану Роналду. Это машина, человек, который следит за собой и добивается результата».

Ранее Шапаренко заявил, что с такими фанатами «Динамо» должно всех обыгрывать.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 17.04.2020 23:25
    -1
    Яка ж ти сцуко! Рональдо це прихвостен пуйла!
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности