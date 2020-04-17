Белшина – Смолевичи – 1:1. Видео голов и обзор матча

17 апреля в матче 5-го тура чемпионата Беларуси «Белшина» и «Смолевичи» сыграли вничью со счетом 1:1.
Смотрите видео голов и обзор матча «Белшина» – «Смолевичи» – 1:1 (Глебко, 80, пен. – Барсуков, 90, пен.).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.