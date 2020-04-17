Чемпионат Беларуси. Белшина упустила победу над Смолевичами

В рамках пятого тура чемпионата Беларуси встречались два аутсайдера – «Белшина» принимала «Смолевичи». Хозяева упустили победу на последних минутах – ничья 1:1.
«Белшина» - «Смолевичи» - 1:1
Голы: 1:0 – 80, пенальти Глебко, 1:1 – 90, пенальти Барсуков.
«Белшина» – Туранок, Ясюкевич, Рочев, Соланович, Маляров, Одеоибо, Башилов, Глебко, Скобликов (Бежонов, 77), Бордуков, Ковель.
«Смолевичи» – Гомелько, Жевнеров, Ращеня, Алибеков, Вакулич (Мухамедов, 64), Бондаренко, Барсуков, Джигеро (Макаров, 56), Бутаревич, По (Котов, 71), Верас.
Предупреждения: Вакулич (16), Бордуков (40), Ращеня (44), Верас (73), Башилов (74).
Удаление: Ращеня (90+5)
Источник — Sport.ua
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