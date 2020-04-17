Атлетико интересуется Икарди

Форвард «Интера» Мауро Икарди, который проводит нынешний сезон на правах аренды за ПСЖ, вошел в сферу интересов мадридского «Атлетико».

«Матрасники» попытаются приобрести аргентинца летом. Правда, с кем «Атлетико» придется вести переговоры, пока не известно: у ПСЖ есть право выкупа Икарди за 70 миллионов евро, однако форвард не хочет оставаться в Париже.

В нынешнем сезоне на счету Икарди 20 голов в 31 матче за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти заявил, что Икарди вряд ли останется в клубе.