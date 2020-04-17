Агент Тайсона: «Вероятно, Шахтер пожелает продлить контракт с игроком»

Агент вингера «Шахтера» Тайсона Диего Дорнеллес прокомментировал появившуюся сегодня информацию о желании футболиста в 2021 году вернуться в Бразилию, подписав контракт с «Интернасьоналем».

«Прямо сейчас нет возможности для его возвращения. У Тайсона есть контракт с «Шахтером» до середины следующего года. Если и будет возможность заключить предварительный контракт, то она возникнет лишь в январе 2021 года, когда останется всего шесть месяцев до истечения текущего контракта. «Шахтер» не соглашается на аренду. Сегодня нет никаких перспектив для его возвращения в «Интернасьонал», - заявил агент в интервью Revista Colorada.

Также, по словам Дорнеллеса, украинский клуб, вероятно, представит предложение о продлении контракта 32-летнего футболиста.

«Они еще не высказались относительно продления, но очень вероятно, что пожелают это сделать. Тогда мы сядем за стол переговоров, чтобы принять решение», - подчеркнул Дорнеллес.

Интересно, что по данным портала Transfermarkt, контракт Тайсона с «Шахтером» действительно рассчитан до 30 июня 2021 года, однако у клуба есть опция на однолетнее его продление.