Денис БОЙКО: «Иногда приходится ставить Миколенко на место»

Голкипер «Динамо» Денис Бойко рассказал о поведении своего молодого партнера по команде Виталия Миколенко:
«На базе живу с Миколенко. Дисбаланс поколений? Этого нет. Иногда даже гоняет меня по комнате, отключает интернет, потому что иногда ему надо поиграть в Counter-Strike или какие-то танки. Он в этом плане более продвинутый молодой футболист.
Я компьютерными играми не увлекаюсь, а у него такие баталии, что стенки разбивает и картины летят. Они постоянно собираются своими бандами и играют на заездах перед матчами в дозволенное время.
А вообще я сам предложил ему жить вместе, когда у меня освободилась одна комната. У нас хорошие отношения. Миколенко скромный парень, но не всегда. Иногда у него зашкаливает и приходится ставить его на место».
Ранее Бойко назвал самого сложного соперника в своей карьере.
Источник — ФК Динамо Киев
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