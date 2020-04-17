Денис БОЙКО: «Сложнее всего было противостоять Игуаину»

32-летний украинский голкипер «Динамо» Денис Бойко рассказал, против какого форварда ему было играть сложнее всего.

«Для меня по накалу матча и обилию моментов это был Игуаин. Он очень непредсказуемый, хорошо открывается, находит моменты, чтобы пробить по воротам в сложных ситуациях. В полуфинальных матчах Лиги Европы между «Днепром» и «Наполи», находясь под плотной опекой наших защитников, Игуаин умудрялся пробить по воротам или скинуть мяч под удар. Для меня это один из нападающих, который доставил мне и нашей команде большие проблемы, поэтому могу выделить его. Но на сегодняшний день очень много хороших нападающих, которые сами находят моменты, выкручиваясь из тяжелых ситуаций», — отметил Бойко.

На протяжении карьеры Бойко также защищал цвета киевского ЦСКА, «Оболони», «Кривбасса», «Днепра», «Бешикташа» и «Малаги».