Денис БОЙКО: «Сложнее всего было противостоять Игуаину»

Аргентинский форвард в любой ситуации мог пробить по воротам или сбросить мяч под удар

  • 17.04.2020 09:20
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Денис БОЙКО: «Сложнее всего было противостоять Игуаину»
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

32-летний украинский голкипер «Динамо» Денис Бойко рассказал, против какого форварда ему было играть сложнее всего.

«Для меня по накалу матча и обилию моментов это был Игуаин. Он очень непредсказуемый, хорошо открывается, находит моменты, чтобы пробить по воротам в сложных ситуациях. В полуфинальных матчах Лиги Европы между «Днепром» и «Наполи», находясь под плотной опекой наших защитников, Игуаин умудрялся пробить по воротам или скинуть мяч под удар. Для меня это один из нападающих, который доставил мне и нашей команде большие проблемы, поэтому могу выделить его. Но на сегодняшний день очень много хороших нападающих, которые сами находят моменты, выкручиваясь из тяжелых ситуаций», — отметил Бойко.

На протяжении карьеры Бойко также защищал цвета киевского ЦСКА, «Оболони», «Кривбасса», «Днепра», «Бешикташа» и «Малаги».

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Источник — ФК Динамо Киев

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