ПОПОВ: «Надеялся, что Шевченко возьмет на Евро, но карантин все испортил»

Молодой защитник «Динамо» – о перспективах получить вызов в сборную Украины

  • 17.04.2020 17:32
  • 412 просмотров
  • 7 комментариев
ПОПОВ: «Надеялся, что Шевченко возьмет на Евро, но карантин все испортил»
© ФК Динамо. Денис Попов

21-летний защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал, что ждет вызова в национальную сборную Украины.

– Если бы не карантин, у тебя была надежда, что Андрей Шевченко вызовет тебя на Евро-2020?
– Знаешь, если честно, надежда такая была. Но, видишь, этот карантин все испортил.

– Возможно, если посмотреть с другой стороны, перенос Евро на год – неплохой шанс попасть для таких молодых ребят, как ты?
– Возможно, ты прав. Специалисты смотрят, следят за нами, понимают, кто поможет команде. Мечта у меня есть, что тут лукавить! Огромная гордость представлять свою страну на чемпионате Европы. Память на всю жизнь и для меня, и для моей семьи. Я буду стараться и работать, чтобы попасть туда!

Напомним, в 2019 году Денис Попов стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины U-20.

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Источник — Фраза

(2 голоса)

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Комментарии
    serge_kr
    online
      serge_kr, 17.04.2020 19:07
    0
    Zport., 17.04.2020 18:14
    И кто, по вашему, должен в центре защиты играть?
    Лучшие на данный момент , а это Матвиенко и Кривцов!
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 17.04.2020 19:01
    0
    Для Попова перенесення Євро, навпаки, збільшує шанси.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 17.04.2020 18:14
    -1
    BekXan, 17.04.2020 18:07
    На Евро должны быть те кто с командой прошёл отбор.Остальные ждите своего времени и не халявы.
    И кто, по вашему, должен в центре защиты играть?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 17.04.2020 18:07
    -1
    На Евро должны быть те кто с командой прошёл отбор.Остальные ждите своего времени и не халявы.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 17.04.2020 17:56
    -1
    Zport., 17.04.2020 17:42
    Через год Денис будет топ-защитником нашей сборной на Евро
    Но сейчас рановато,пусть доказует СТАБИЛЬНОЙ игрой
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
      © УАФ– М а ф і я! , 17.04.2020 17:44
    0
    Попов уже дорос до национальной сборной. Хотелось бы на него посмотреть. На Евро 2021, не был бы лишним
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 17.04.2020 17:42
    0
    Через год Денис будет топ-защитником нашей сборной на Евро
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 17.04.2020 19:07
    0
    Zport., 17.04.2020 18:14
    И кто, по вашему, должен в центре защиты играть?
    Лучшие на данный момент , а это Матвиенко и Кривцов!
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 17.04.2020 19:01
    0
    Для Попова перенесення Євро, навпаки, збільшує шанси.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 17.04.2020 17:44
    0
    Попов уже дорос до национальной сборной. Хотелось бы на него посмотреть. На Евро 2021, не был бы лишним
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 17.04.2020 17:42
    0
    Через год Денис будет топ-защитником нашей сборной на Евро
    Ссылка
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