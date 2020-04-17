ПОПОВ: «Надеялся, что Шевченко возьмет на Евро, но карантин все испортил»

21-летний защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал, что ждет вызова в национальную сборную Украины.

– Если бы не карантин, у тебя была надежда, что Андрей Шевченко вызовет тебя на Евро-2020?

– Знаешь, если честно, надежда такая была. Но, видишь, этот карантин все испортил.

– Возможно, если посмотреть с другой стороны, перенос Евро на год – неплохой шанс попасть для таких молодых ребят, как ты?

– Возможно, ты прав. Специалисты смотрят, следят за нами, понимают, кто поможет команде. Мечта у меня есть, что тут лукавить! Огромная гордость представлять свою страну на чемпионате Европы. Память на всю жизнь и для меня, и для моей семьи. Я буду стараться и работать, чтобы попасть туда!

Напомним, в 2019 году Денис Попов стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины U-20.

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