ЦЫГАНИКС: «У Скрипника нет любимчиков. Для него все футболисты равны»

23-летний полузащитник луганской «Зари» и национальной сборной Латвии Андрейс Цыганикс поделился мнением о главном тренере клуба Викторе Скрипнике.

«У него нет любимчиков. Для него все футболисты равны. Это самое главное и это все чувствуют. Его главная задача – каждого человека в коллективе научить чему-то, чтобы он стал лучше.

От Скрипника исходит что-то интересное. У него есть четкие цели и понимание, что делать, он хочет побеждать. Думаешь, он же «Вердер» тренировал, был тренером сезона в бундеслиге (по версии Transfermarkt), а он очень простой.

Может, мы над этим не задумываемся, но мы тоже боремся за тренера. Психологически это присутствует. Для многих ребят, которых он сейчас поднял, Скрипник очень важен», - сказал Цыганикс.

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