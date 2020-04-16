ЦЫГАНИКС: «5-6 тысяч гривен в месяц достаточно, чтобы вдвоем питаться»

23-летний полузащитник луганской «Зари» и национальной сборной Латвии Андрейс Цыганикс рассказал о том, сколько тратит на продукты питания на карантине.

«Понял, сколько в финансовом плане мне нужно, чтобы прожить неделю дома. На двоих мы с девушкой тратим около 2500 гривен. Покупаем макароны, гречку и другие долгосрочные продукты, которые уже не берем на следующей неделе.

Расходы могут варьироваться в зависимости от того, что я покупаю. Например, лосось – дорогой. Но я понял, что если не ходить по ресторанам, то 2500 – это предел. Больше денег на еду не надо. Мне кажется, что 5-6 тысяч гривен в месяц достаточно, чтобы вдвоем питаться», - сказал Цыганикс.

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