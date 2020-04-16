ЦЫГАНИКС: «5-6 тысяч гривен в месяц достаточно, чтобы вдвоем питаться»

23-летний полузащитник луганской «Зари» и национальной сборной Латвии Андрейс Цыганикс рассказал о том, сколько тратит на продукты питания на карантине.
«Понял, сколько в финансовом плане мне нужно, чтобы прожить неделю дома. На двоих мы с девушкой тратим около 2500 гривен. Покупаем макароны, гречку и другие долгосрочные продукты, которые уже не берем на следующей неделе.
Расходы могут варьироваться в зависимости от того, что я покупаю. Например, лосось – дорогой. Но я понял, что если не ходить по ресторанам, то 2500 – это предел. Больше денег на еду не надо. Мне кажется, что 5-6 тысяч гривен в месяц достаточно, чтобы вдвоем питаться», - сказал Цыганикс.
Читайте также: Андрейс ЦЫГАНИКС: «Заря хочет доказать, что является второй командой УПЛ»
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если не заказывать доставки, то этой суммы хватит.
Если не заказывать доставки, то этой суммы хватит.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.