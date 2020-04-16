ЦЫГАНИКС: «5-6 тысяч гривен в месяц достаточно, чтобы вдвоем питаться»

Латвийский хавбек подсчитал траты на бакалейные товары

  • 16.04.2020 20:38
  • 1347 просмотров
  • 9 комментариев
ЦЫГАНИКС: «5-6 тысяч гривен в месяц достаточно, чтобы вдвоем питаться»
© ФК Заря. Андрейс Цыганикс

23-летний полузащитник луганской «Зари» и национальной сборной Латвии Андрейс Цыганикс рассказал о том, сколько тратит на продукты питания на карантине.

«Понял, сколько в финансовом плане мне нужно, чтобы прожить неделю дома. На двоих мы с девушкой тратим около 2500 гривен. Покупаем макароны, гречку и другие долгосрочные продукты, которые уже не берем на следующей неделе. 

Расходы могут варьироваться в зависимости от того, что я покупаю. Например, лосось – дорогой. Но я понял, что если не ходить по ресторанам, то 2500 – это предел. Больше денег на еду не надо. Мне кажется, что 5-6 тысяч гривен в месяц достаточно, чтобы вдвоем питаться», - сказал Цыганикс.

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 16.04.2020 21:50
    0
    Lawyer, 16.04.2020 21:44
    При збалансованому режимному харчуванні - 6000 грн на двох з приготуванням їжі вдома є абсолютно нормальною сумою.
    Абсолютно согласен, сам сейчас перешел на здоровое питание, ем 5 раз в день не большими порциями. При этом ем мясо и достаточно овощей. Как раз примерно 3 тысячи и трачу.
    Если не заказывать доставки, то этой суммы хватит.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 16.04.2020 21:46
    0
    Т. Артём, 16.04.2020 21:26
    Ну это наш бедный нарид. Футболист думает 200 в день это кило и кило рыбы + крупы. Вот 200 в день на двоих и зашибись. А ниже отписавшиеся представляют питаться дома это 5 раз в день убер доставку с ресторана заказать. Шоколадный барыга как довел, досих пор отойти не могут
    Бред сивой кобылы. При «шоколадном барыге» телегами вывозили продукты, я живу в Днепре и знаю что пишу. «Зубожилая Украина» говорили они...
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    Lawyer
      Lawyer, 16.04.2020 21:44
    +1
    JulikoB, 16.04.2020 20:44
    6 тыс в месяц, это 200 грн в день. Он цены в магазине видел?
    При збалансованому режимному харчуванні - 6000 грн на двох з приготуванням їжі вдома є абсолютно нормальною сумою.
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    Т. Артём
      Т. Артём, 16.04.2020 21:26
    +1
    OKs100, 16.04.2020 21:05
    Смотря как есть. Как я понял, вы любите поесть, особенно несколько кг мясного за один присест. Другим же людям достаточно даже 25грн. на питание в день. Условный 1кг пакет гречки за 65грн. можно есть три-четыре дня.
    Ну это наш бедный нарид. Футболист думает 200 в день это кило и кило рыбы + крупы. Вот 200 в день на двоих и зашибись. А ниже отписавшиеся представляют питаться дома это 5 раз в день убер доставку с ресторана заказать. Шоколадный барыга как довел, досих пор отойти не могут
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 16.04.2020 21:05
    0
    JulikoB, 16.04.2020 20:57
    Если одному, то наверное, но на двоих не хватит.
    Смотря как есть. Как я понял, вы любите поесть, особенно несколько кг мясного за один присест. Другим же людям достаточно даже 25грн. на питание в день. Условный 1кг пакет гречки за 65грн. можно есть три-четыре дня.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 16.04.2020 21:05
    +2
    отличная шутка.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 16.04.2020 20:57
    0
    ihor7003, 16.04.2020 20:54
    Если только на питание, то 5000 грн по бедному вполне достаточно, но есть еще аренда жилья, комунальные,проезд на работу,одежда и все уже не так радужно!!!! Например в Киеве необходимо зарабатывать 15000 грн и выше в месяц!!!!!!
    Если одному, то наверное, но на двоих не хватит.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 16.04.2020 20:54
    0
    Если только на питание, то 5000 грн по бедному вполне достаточно, но есть еще аренда жилья, комунальные,проезд на работу,одежда и все уже не так радужно!!!! Например в Киеве необходимо зарабатывать 15000 грн и выше в месяц!!!!!!
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 16.04.2020 20:44
    +3
    6 тыс в месяц, это 200 грн в день. Он цены в магазине видел?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 16.04.2020 20:44
    +3
    6 тыс в месяц, это 200 грн в день. Он цены в магазине видел?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 16.04.2020 21:05
    +2
    отличная шутка.
    Ссылка
    Lawyer
      Lawyer, 16.04.2020 21:44
    +1
    JulikoB, 16.04.2020 20:44
    6 тыс в месяц, это 200 грн в день. Он цены в магазине видел?
    При збалансованому режимному харчуванні - 6000 грн на двох з приготуванням їжі вдома є абсолютно нормальною сумою.
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 16.04.2020 21:26
    +1
    OKs100, 16.04.2020 21:05
    Смотря как есть. Как я понял, вы любите поесть, особенно несколько кг мясного за один присест. Другим же людям достаточно даже 25грн. на питание в день. Условный 1кг пакет гречки за 65грн. можно есть три-четыре дня.
    Ну это наш бедный нарид. Футболист думает 200 в день это кило и кило рыбы + крупы. Вот 200 в день на двоих и зашибись. А ниже отписавшиеся представляют питаться дома это 5 раз в день убер доставку с ресторана заказать. Шоколадный барыга как довел, досих пор отойти не могут
    Ссылка
    Андрей Абзонь
      Андрей Абзонь, 16.04.2020 21:50
    0
    Lawyer, 16.04.2020 21:44
    При збалансованому режимному харчуванні - 6000 грн на двох з приготуванням їжі вдома є абсолютно нормальною сумою.
    Абсолютно согласен, сам сейчас перешел на здоровое питание, ем 5 раз в день не большими порциями. При этом ем мясо и достаточно овощей. Как раз примерно 3 тысячи и трачу.
    Если не заказывать доставки, то этой суммы хватит.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 16.04.2020 21:46
    0
    Т. Артём, 16.04.2020 21:26
    Ну это наш бедный нарид. Футболист думает 200 в день это кило и кило рыбы + крупы. Вот 200 в день на двоих и зашибись. А ниже отписавшиеся представляют питаться дома это 5 раз в день убер доставку с ресторана заказать. Шоколадный барыга как довел, досих пор отойти не могут
    Бред сивой кобылы. При «шоколадном барыге» телегами вывозили продукты, я живу в Днепре и знаю что пишу. «Зубожилая Украина» говорили они...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 16.04.2020 21:05
    0
    JulikoB, 16.04.2020 20:57
    Если одному, то наверное, но на двоих не хватит.
    Смотря как есть. Как я понял, вы любите поесть, особенно несколько кг мясного за один присест. Другим же людям достаточно даже 25грн. на питание в день. Условный 1кг пакет гречки за 65грн. можно есть три-четыре дня.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 16.04.2020 20:57
    0
    ihor7003, 16.04.2020 20:54
    Если только на питание, то 5000 грн по бедному вполне достаточно, но есть еще аренда жилья, комунальные,проезд на работу,одежда и все уже не так радужно!!!! Например в Киеве необходимо зарабатывать 15000 грн и выше в месяц!!!!!!
    Если одному, то наверное, но на двоих не хватит.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 16.04.2020 20:54
    0
    Если только на питание, то 5000 грн по бедному вполне достаточно, но есть еще аренда жилья, комунальные,проезд на работу,одежда и все уже не так радужно!!!! Например в Киеве необходимо зарабатывать 15000 грн и выше в месяц!!!!!!
    Ссылка
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