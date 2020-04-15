Андрейс ЦЫГАНИКС: «Заря хочет доказать, что является второй командой УПЛ»

В команде хотели бы доиграть чемпионат

  • 15.04.2020 16:13
  • 152 просмотра
  • 1 комментарий
Андрейс ЦЫГАНИКС: «Заря хочет доказать, что является второй командой УПЛ»
© zarya-lugansk.com. Андрейс Цыганикс (справа)

«Заря» до остановки чемпионата УПЛ по дополнительным показателям опережает «Динамо» и находятся на 2-м месте, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Хавбек команды Андрейс Цыганикс надеется, что у «Заря» будет шанс доказать свой статус 2-й силы УПЛ.

«Все знают, что «Динамо» – великий клуб со своей историей. Но за второе место борются не только две команды. Тут еще «Десна» на пятки наступает. «Александрия» что-то пытается. «Заря» в этом сезоне показывает феноменальный футбол, свой рисунок игры, но не всегда феноменальный результат. Иногда мы проигрываем или теряем очки не по делу».

«Остановка чемпионата из-за карантина нам не на руку. У нас был очень хороший ход. Победа над «Шахтером» добавила эмоций и уверенности. Мы в хорошем ритме, все футболисты готовы играть и тут случается пауза. «Заря» не хочет взять и оказаться на втором месте просто потому, что чемпионат может закончиться досрочно. Вся команда с удовольствием бы хотела доиграть сезон и показать, что мы не просто так там оказались».

«Для каждого мужика, ведь у нас в команде все мужики, это что-то ценное. Завоевать серебро в Украине было бы очень здорово. Это высокий показатель. Но еще раз подчеркну, что никто не хочет просто взять и остановить УПЛ. Футболисты, тренерский штаб, медицинский персонал готовы доказывать, что «Заря» – это действительно вторая команда в Украине. И не потому, что у кого-то плохие результаты, и нам повезло. В футболе везет только тем, кто этого заслуживает и работает», - сказал Цыганикс.

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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    Vik Bistritskiy
      Vik Bistritskiy, 15.04.2020 16:38
    0
    Красавчик
    Ссылка
    Vik Bistritskiy
      Vik Bistritskiy, 15.04.2020 16:38
    0
    Красавчик
    Ссылка
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