Денис ПОПОВ: «В детстве равнялся на Хачериди»

21-летний защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал о том, на кого равнялся в детстве.

– Хачериди мне и моему отцу очень нравился. Также Драгович и Вида. Как футболист мне очень нравится Ярмоленко.

– С Евгением знаком?

– Я когда играл за дубль «Динамо», мы пару раз с ним общались, жили ведь на одной базе.

– Защитник должен быть таким же агрессивным и эмоциональным?

– Защитник должен быть агрессивным и эмоциональным, но не мешать команде своими эмоциями. О чем я и говорю – нужно думать, чтобы не подвести её. Не получить карточку, не удалиться, не дай Бог!

Напомним, Хачериди выступал за «Динамо» с 2007 по 2018 год, вместе с киевлянами трижды становился чемпионом Украины.

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