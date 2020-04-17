Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Не могу поверить, что нет Металлиста и Днепра»

Бывший футболист одесского «Черноморца» и харьковского «Металлиста» Кирилл Ковальчук рассказал о главной ошибке в карьере.

«Самая большая ошибка в карьере? Переход в Металлист. Считаю, что не нужно ни о чем жалеть. Это был мой выбор. До сих пор не могу поверить, что нет таких клубов как Металлист, Днепр, Кривбасс.

Никто не знал, что через год после моего прихода Металлист обанкротится», - сказал Ковальчук.

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