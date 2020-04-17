Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Не могу поверить, что нет Металлиста и Днепра»

Украинский экс-футболист – об исчезновении некогда топ-клубов УПЛ

  • 17.04.2020 14:39
  • 1410 просмотров
  • 1 комментарий
Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Не могу поверить, что нет Металлиста и Днепра»
© ФК Металлист. Кирилл Ковальчук

Бывший футболист одесского «Черноморца» и харьковского «Металлиста» Кирилл Ковальчук рассказал о главной ошибке в карьере.

«Самая большая ошибка в карьере? Переход в Металлист. Считаю, что не нужно ни о чем жалеть. Это был мой выбор. До сих пор не могу поверить, что нет таких клубов как Металлист, Днепр, Кривбасс. 

Никто не знал, что через год после моего прихода Металлист обанкротится», - сказал Ковальчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    chackk
      chackk, 17.04.2020 15:54
    0
    Він що зглузду з*їхав ? ,всі на місті ,тільки Метал чекає підвищення.....це ЧО нема в УПЛ
    Ссылка
    chackk
      chackk, 17.04.2020 15:54
    0
    Він що зглузду з*їхав ? ,всі на місті ,тільки Метал чекає підвищення.....це ЧО нема в УПЛ
    Ссылка
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