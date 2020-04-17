Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Григорчука уважали и боялись»

33-летний экс-игрок одесского «Черноморца» Кирилл Ковальчук поделился мнением о бывшем наставнике одесского клуба Романе Григорчуке и сезоне 2013/2014, когда команда дошла до 1/16 финала Лиги Европы, где проиграла «Лиону».

«Футболисты выходят на поле биться за тренера, команду и город. Мы были обязаны выходить и отдавать все за Григорчука. Мы его уважали и боялись. Видели, сколько тренер вкладывает в нас и команду. Не могли его подвести.

Был крайне насыщенный сезон. Мы хорошо подготовились на сборах летом. Тогда все жили футболом. Григорчук все держал под собственным контролем, что позволило мне провести аж 45 матчей в одном сезоне. Медперсонал также продемонстрировал слаженную работу», — отметил Ковальчук.

Ковальчук защищал цвета «Черноморца» с 2011-го по 2014-й годы.