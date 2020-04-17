Буффон согласился продлить контракт с Ювентусом

42-летний итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон согласился продлить контракт с туринским клубом еще на один год.

Нынешнее соглашение Буффона с «Ювентусом» действительно до 30-го июня.

«Ювентус» предложил Буффону те же условия, что и в действующем контракте. Таким образом, футболист планирует играть на профессиональном уровне минимум до 43-х лет. Бумаги будут подписаны позже.

В текущем сезоне Буффон провел за «Ювентус» 11 матчей во всех турнирах, где пропустил 9 мячей, 3 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.