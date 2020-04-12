Ювентус предложит Буффону новый контракт

Туринский «Ювентус» хочет сохранить в составе 42-летнего вратаря Джанлуиджи Буффона.

По данным источника, клуб рассчитывает продлить контракт с футболистом на один сезон. Действующее соглашение Буффона с командой истекает предстоящим летом.

Отметим, что в этом сезоне Буффон провел в Серии А семь матчей и побил рекорд Паоло Мальдини по матчам в чемпионате Италии.