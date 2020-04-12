Ювентус предложит Буффону новый контракт

Карьера 42-летнего вратаря может затянуться еще на один сезон

  • 12.04.2020 08:50
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Ювентус предложит Буффону новый контракт
© ФК Ювентус. Джанлуиджи Буффон

Туринский «Ювентус» хочет сохранить в составе 42-летнего вратаря Джанлуиджи Буффона.

По данным источника, клуб рассчитывает продлить контракт с футболистом на один сезон. Действующее соглашение Буффона с командой истекает предстоящим летом.

Отметим, что в этом сезоне Буффон провел в Серии А семь матчей и побил рекорд Паоло Мальдини по матчам в чемпионате Италии.

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Источник — Corriere dello Sport

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