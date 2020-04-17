Швед Свенссон был на просмотре в Динамо и Днепре

Экс-игрок «Таврии» и сборной Швеции рассказал, как мог оказаться в украинском топ-клубе

  • 17.04.2020 12:15
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Швед Свенссон был на просмотре в Динамо и Днепре
© aftonbladet.se. Густав Свенссон

В 2012 году шведский полузащитник Густав Свенссон подписал контракт с «Таврией», за которую выступал до аннексии Крыма. Перед этим Свенссон побывал на просмотре сразу в нескольких украинских клубах.

«Мой агент Карл Фагер начал сотрудничать с другим агентом, имевшим хорошие контакты в России и Украине, поэтому мы вели переговоры с несколькими клубами. Мы отправились в такое себе турне по стране, чтобы посмотреть клубы и их инфраструктуру. В первую очередь это был «Днепр», с которым у моего агента были хорошие контакты. Но затем мы съездили и в Киев, где я был на просмотре в двух клубах. Первоначально меня посмотрели в «Арсенале», а затем и в «Динамо».

Только после этого мы вылетели в Крым. Аэропорт оказался очень старым и изношенным, а по дороге в город я увидел много проявлений бедности за окном. Но как только мы добрались к месту назначения, я понял, что Симферополь действительно хорош. Мы с Карлом провели один день, а затем поехали посмотреть на курорты Черного моря. Это было фантастически. Особенно мне понравилась Ялта. Длинные пляжи, хорошие отели, рестораны. Я просто подумал: «Мне хорошо здесь, я смогу наслаждаться окружающим миром». Я буквально застрял в этом месте, где была смесь современности и старой истории», - рассказал Свенссон.

В «Таврии» Свенссон выступал с 2012 по 2014-й год. Сейчас 33-летний швед защищает цвета «Сиэтл Саундерс».

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Источник — Sport.ua

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