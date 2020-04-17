СВЕНССОН: «Бойцан соврал, что мой трансфер обошелся в несколько млн евро»

Шведский футболист переходил в симферопольский клуб на правах свободного агента

  • 17.04.2020 10:19
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СВЕНССОН: «Бойцан соврал, что мой трансфер обошелся в несколько млн евро»
© ФК Таврия Симферополь. Густав Свенссон

Бывший игрок «Таврии» Густав Свенссон рассказал, как велись дела в симферопольском клубе до аннексии Крыма.
 
«Я провел сборы с «Таврией» в Турции. Было много разговоров о бонусных выплатах, много обещаний, что все, что хорошо для клуба, хорошо и для меня. Пока у команды дела шли хорошо, они были щедрыми, но предъявляли очень жесткие требования. 
 
Когда мы вернулись после зимней паузы в сезоне-2013/14, команда отправилась на очередные сборы. После них три наших футболиста увидели свои вещи за пределами клубной базы. Их больше не хотели видеть в команде, хотя у них были действующие контракты. Клуб посчитал, что они недостаточно хороши для него. Психологически это было сложно понять. Я не знаю, пошли ли эти игроки затем в ФИФА или куда-то еще, чтобы получить деньги по контракту, но клуб поступил именно так. Они делали, как хотели, и не считали права человека своим приоритетом. 
 
«Таврия» не оказалась клубом, где правильно вели дела. В начале сезона-2013/14 мне сказали, что наш генеральный директор (Александр Бойцан – прим.) растратил много денег. Из Турции в Украину я перебрался свободным агентом и абсолютно бесплатно. Но после года, проведенного в клубе, до меня дошли слухи, что наш генеральный директор поехал к владельцу клуба и рассказал ему, что мой трансфер обошелся в несколько миллионов евро. Владелец дал ему эти деньги, а затем они просто исчезли», – сказал Свенссон.

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Источник — Sport.ua

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