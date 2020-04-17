Томас ГРИММ: «Было бы интересно стать гендиректором Зари»

Бывший президент УПЛ Томас Гримм заявил, что ему интересна должность генерального директора «Зари».

«Конечно, мне было бы интересно, ведь «Заря» – перспективный клуб. Даже несмотря на то, что предыдущий менеджер, господин Рафаилов, часто спорил со мной. Я люблю вашу страну, ваш менталитет и культуру. Это был бы вызов для меня, ведь я вижу потенциал Украины. Впрочем, всерьез я пока не задумывался, смогу ли стать менеджером «Зари»», - сказал Гримм.

Напомним, что в конце марта должность гендиректора «Зари» покинул Сергей Рафаилов.