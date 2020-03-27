Сергей РАФАИЛОВ: «Уйти из Зари – моя инициатива»

Экс-гендиректор «Зари» - о причинах своего ухода

  • 27.03.2020 18:12
  • 900 просмотров
  • 3 комментария
Сергей РАФАИЛОВ: «Уйти из Зари – моя инициатива»
© Sport.ua. Сергей Рафаилов

Сергей Рафаилов прокомментировал причины своего ухода с поста генерального директора «Зари»:

«Заявление написал я сам, уйти из клуба – это моя инициатива. Контракта с «Зарей» у меня никогда не было.

А что касается того, что якобы не продавались игроки, то это бред. На сегодняшний день можно было продать полкоманды игроков, на которых есть большой спрос. Вопрос, хочет ли их продавать руководство».

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Источник — Footboom

(6 голосов)

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Комментарии
    Panama2830
    online
      Panama2830, 27.03.2020 18:32
    0
    ... в чем правда брат?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 27.03.2020 18:27
    0
    Муґунот Уух, 27.03.2020 18:19
    а причина то в чем?
    Я где-то читал, что то него требовали зарабатывать на продаже игроков. За достоверность не ручаюсь.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 27.03.2020 18:19
    0
    а причина то в чем?
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 27.03.2020 18:32
    0
    ... в чем правда брат?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 27.03.2020 18:27
    0
    Муґунот Уух, 27.03.2020 18:19
    а причина то в чем?
    Я где-то читал, что то него требовали зарабатывать на продаже игроков. За достоверность не ручаюсь.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 27.03.2020 18:19
    0
    а причина то в чем?
    Ссылка
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