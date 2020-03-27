Сергей РАФАИЛОВ: «Уйти из Зари – моя инициатива»

Сергей Рафаилов прокомментировал причины своего ухода с поста генерального директора «Зари»:

«Заявление написал я сам, уйти из клуба – это моя инициатива. Контракта с «Зарей» у меня никогда не было.

А что касается того, что якобы не продавались игроки, то это бред. На сегодняшний день можно было продать полкоманды игроков, на которых есть большой спрос. Вопрос, хочет ли их продавать руководство».