Никита КАМЕНЮКА: «Завершение карьеры очень близко»

Защитник «Зари» Никита Каменюка заявил, что вскоре завершит карьеру.

«Завершение карьеры очень близко, я думаю. Мне нравится быть футболистом, находиться в большом коллективе, получать драйв и азарт. Мне нравится и та роль, которая сейчас у меня есть. Я хоть и мало играю, но я кайфую от тренировок с молодыми пацанами.

Я не тренер, но уже смотрю, как парни с каждым днем прогрессируют, и я вместе с ними. Я всегда придерживался мысли, что прогрессировать можно и в 31, и в 32 года, и с приходом Скрипника я понял, что это действительно так. На некоторые моменты я начал смотреть по-другому.

Кем буду после карьеры? Я хочу быть важным и нужным для своей команды. Хочу тренировать и оставаться на виду. Это решение я приму с семьей и руководством клуба. Если летом контракт закончится, и я решу «повесить бутсы на гвоздь», я подумаю над этим. Но сто процентов я хочу остаться в футболе. Не представляю, как можно закончить карьеру, и просто так уйти», - сказал Каменюка.

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