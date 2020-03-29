Виктор СКРИПНИК: «Заря хочет доиграть этот чемпионат Украины»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник рассказал, что он хочет, чтобы прерванный из-за пандемии коронавируса чемпионат Украины был доигран:

«У нас больше шансов доказать, что мы что-то можем на поле. Мы хотим показать свою силу именно на стадионе.

Если решение будет приниматься в кулуарах или кабинетах, я не думаю, что у «Зари» будет какой-то приоритет. У нас генеральный директор ушел в отставку.

Мы, футбольный клуб «Заря», хотим доиграть этот чемпионат, чтобы все было по правилам. Чтобы не было потом ненужных разговоров.

После победы над «Шахтером» мы не знали, как сыграет Киев. Будет прекращение турнира или нет. Моя мысль была, что без зрителей это не тот футбол, что нам нужен».