Кике СЕТЬЕН: «Однажды я покину Барселону, а ее возглавит Хави»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что легенда клуба Хави станет отличным тренером каталонцев.
«Надеюсь, Хави возглавит «Барселону» и преуспеет на этом посту. Я восхищался Хави, как и другими выдающимися футболистами.
Однажды я должен буду покинуть команду, а он – возглавить её, таков мир тренеров», - сказал Сетьен.
Ранее Хави заявил, что мечтает вернуться в «Барселону».
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Источник — Marca
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