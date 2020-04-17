Кике СЕТЬЕН: «Однажды я покину Барселону, а ее возглавит Хави»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что легенда клуба Хави станет отличным тренером каталонцев.

«Надеюсь, Хави возглавит «Барселону» и преуспеет на этом посту. Я восхищался Хави, как и другими выдающимися футболистами.

Однажды я должен буду покинуть команду, а он – возглавить её, таков мир тренеров», - сказал Сетьен.

Ранее Хави заявил, что мечтает вернуться в «Барселону».