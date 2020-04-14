ХАВИ: «Моя мечта – вернуться в Барселону»

Легендарный экс-хавбек «Барселоны» Хави сейчас тренирует «Аль-Садд». В январе он отказался возглавить «Барселону», однако не скрывает, что в будущем мечтает вернуться в родной клуб:
«Мне нравится работа тренером. Моя мечта – вернуться в «Барселону». Я говорил много раз, что считаю «Барсу» своим домом, это вся моя жизнь.
Впрочем, для этой работы нужна серьезная подготовка, чем я и занимаюсь сейчас. Надеюсь, что однажды я вернусь туда».
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Источник — Fichajes.com
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