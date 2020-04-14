ХАВИ: «Моя мечта – вернуться в Барселону»

Легенда «Барселоны» не скрывает своего желания потренировать каталонский клуб

  • 14.04.2020 22:40
  • 200 просмотров
  • 1 комментарий
ХАВИ: «Моя мечта – вернуться в Барселону»
© instagram.com/xavi

Легендарный экс-хавбек «Барселоны» Хави сейчас тренирует «Аль-Садд». В январе он отказался возглавить «Барселону», однако не скрывает, что в будущем мечтает вернуться в родной клуб:

«Мне нравится работа тренером. Моя мечта – вернуться в «Барселону». Я говорил много раз, что считаю «Барсу» своим домом, это вся моя жизнь.

Впрочем, для этой работы нужна серьезная подготовка, чем я и занимаюсь сейчас. Надеюсь, что однажды я вернусь туда».

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Источник — Fichajes.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 14.04.2020 23:44
    0
    молодец, отдает себе отчет о своем уровне как тренера, хочет подготовится...
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 14.04.2020 23:44
    0
    молодец, отдает себе отчет о своем уровне как тренера, хочет подготовится...
    Ссылка
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