Артем ФРАНКОВ: «Динамо платит за Соля»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал ситуацию с 27-летним испанским форвардом киевского «Динамо» Франом Солем. «Динамо» еще не полностью расплатилось с нидерландским клубом «Виллем II» за игрока.

«Понеслось по кочкам в некоторых СМИ: ой, «Динамо» до сих пор платит за Франа Соля! Новость подается с каким-то странным душком — типа представляете, что делается-то?!

Рассказываю.

1. Насколько мне известно — платит.

2. Голландская сторона в лице «Виллема ІІ» никаких претензий не имеет.

3. Потому что трансферная сумма изначально была разбита в интересах ПОКУПАТЕЛЯ (рассрочка, слышали?!) на несколько платежей в течение двух или более лет (этот уж от конкретного контракта зависит).

4. Подобным образом в мире работают ровно все — от мала до велика. Футбольный трансферный рынок не так уж отличается от интернет-магазина, и если вам удалось купить что-то или кого-то за указанную цену, но растянув выплаты — это удача. Именно поэтому понятие «сумма трансфера» для разбирающегося в теме всегда требует уточнения.

На пальцАх: дешевле, но сейчас, чуть дороже, но сегодня и завтра. Если получилось дешевле и завтра — хорошо!

5. Сказанное не имеет отношения к оценке Соля как игрока и необходимости данного трансфера для «Динамо» — речь исключительно о рыночных и юридических подробностях происшедшего прошлой зимой», — написал Франков.

Соль перешел в «Динамо» из «Виллема ІІ» в январе минувшего года. Общая сумма трансфера, которую «Динамо» пообещало выплатить частями, составила €3,5 миллиона. Всего за «Динамо» Соль провел 18 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.