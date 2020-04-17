В Италии могут запретить болельщикам посещать стадионы до 2021 года

В Италии планируют запретить болельщикам посещать стадионы до марта 2021 года. Решение связано с пандемией коронавируса.
Ранее стало известно, что Серию А планируют возобновить с 30-31 мая. А с 4 мая командам будет разрешено тренироваться. Однако появление фанатов на трибунах станет возможно лишь будущей весной, когда откроются границы и будут сняты ограничения.
Напомним, что сезон в Италии был приостановлен 10 марта.
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Источник — As.com
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