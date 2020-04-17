Экс-журналист ТК Футбол будет баллотироваться на пост президента УПЛ

Журналист программы «Футбольный формат» на канале «Еспресо» Олег Ящук может баллотироваться на пост президента УПЛ.
Несколько клубов УПЛ хотят выдвинуть его кандидатуру на этот пост.
Об этом сообщил сам Ящук и попросил «выдержать паузу в этом вопросе из-за множества нюансов».
Журналист работал на канале «Футбол».
Ранее о желании баллотироваться на пост президента УПЛ заявили футбольный агент Олег Смалийчук и эксперт каналов «Футбол 1/2/3» Михаил Метревели.
Выборы запланированы на 27 апреля.
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.