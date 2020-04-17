СМАЛИЙЧУК: «В УПЛ есть клубы, которые готовы выдвинуть мою кандидатуру»

Известный функционер планирует стать новым президентом Украинской Премьер-лиги

  • 17.04.2020 07:16
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СМАЛИЙЧУК: «В УПЛ есть клубы, которые готовы выдвинуть мою кандидатуру»
© ФК Карпаты. Олег Смалийчук

Бывший вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук рассказал, что в УПЛ есть клубы, которые готовы поддержать его кандидатуру на пост президента лиги.

«Не буду говорить с кем я общался. Есть клубы, которые готовы выдвинуть мою кандидатуру.

Команды у меня нет, потому что я еще не кандидат. Но я знаком со многими людьми, которых я пригласил.

Хотя сейчас есть неплохие ребята в Премьер-лиге. Есть адекватные люди. Современный менеджер - это не тот, кто выполняет сам работу. Он должен быть генератором идей и отстаивать инициативы тех людей, которые лучше разбираются в своих секторах», - сказал Смалийчук в интервью каналу «Бомбардир».

На данный момент на пост президента УПЛ претендуют Александр Шевченко и Михаил Метревели.

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Источник — Бомбардир

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