Роман ГРИГОРЧУК: «Буду с нетерпением ждать шанса вернуться в Украину»

Тренер хочет снова поработать с украинским клубом

  • 16.04.2020 23:56
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Роман ГРИГОРЧУК: «Буду с нетерпением ждать шанса вернуться в Украину»
© УПЛ. Роман Григорчук

Бывший наставник одесского «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, что готов снова поработать в Украине.

«Почему я ушел из Черноморца? В связи с событиями в Украине (2014 год - прим.) руководство начало ставить перед командой другие задачи. Кроме того, я хотел попробовать себя в Лиге чемпионов.

Возвращение в Украину? У меня большое желание и я готов к этому. Буду с нетерпением ждать шанса», - сказал Григорчук.

Напомним, что в прошлом сезоне Григорчук выиграл чемпионат Казахстана с «Астаной», однако покинул клуб по соглашению сторон.

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Источник — Футбол 1/2/3

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