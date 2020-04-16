Роман ГРИГОРЧУК: «Буду с нетерпением ждать шанса вернуться в Украину»

Бывший наставник одесского «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, что готов снова поработать в Украине.

«Почему я ушел из Черноморца? В связи с событиями в Украине (2014 год - прим.) руководство начало ставить перед командой другие задачи. Кроме того, я хотел попробовать себя в Лиге чемпионов.

Возвращение в Украину? У меня большое желание и я готов к этому. Буду с нетерпением ждать шанса», - сказал Григорчук.

Напомним, что в прошлом сезоне Григорчук выиграл чемпионат Казахстана с «Астаной», однако покинул клуб по соглашению сторон.