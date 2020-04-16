Роман ГРИГОРЧУК: «Буду с нетерпением ждать шанса вернуться в Украину»

Бывший наставник одесского «Черноморца» Роман Григорчук рассказал, что готов снова поработать в Украине.
«Почему я ушел из Черноморца? В связи с событиями в Украине (2014 год - прим.) руководство начало ставить перед командой другие задачи. Кроме того, я хотел попробовать себя в Лиге чемпионов.
Возвращение в Украину? У меня большое желание и я готов к этому. Буду с нетерпением ждать шанса», - сказал Григорчук.
Напомним, что в прошлом сезоне Григорчук выиграл чемпионат Казахстана с «Астаной», однако покинул клуб по соглашению сторон.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.