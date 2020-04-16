Андрейс ЦЫГАНИКС: «Приятно общаться с родственниками, о которых ты не знал»

23-летний полузащитник луганской «Зари» и национальной сборной Латвии Андрейс Цыганикс рассказал о родственных связях с украинским журналистом Игорем Цыгаником.

– В Украине вас знают как племянника Игоря Цыганыка. Какие у вас отношения с дядей?

– Мне поступил звонок, что есть вариант с «Зарей». Посмотрел, что команда идет высоко, а у меня чемпионат Латвии уже закончился. Подумал, почему не набрать дядю и не спросить, что он об этом думает. Мы иногда в твиттере и инстаграме переписывались. Поговорили, он мне вкратце рассказал, что все хорошо и надо ехать. Я просто с ним советовался.

Знаю, что он не последний человек на деревне. Люди в Украине знают его. Наверное, это самое большое давление, которое у меня есть – не подвести дядю. Шучу. Может, мой трансфер не получил бы такого большого резонанса, ведь перешел обычный футболист. А так все писали о наших родственных связях.

Мы начали общаться, когда я еще играл в Леверкузене. Сначала он написал мне в твиттер. Я спросил у родителей и они сказали: «Да, у тебя есть такой дядя». Потом мы созвонились. Дядя рассказал, что он – журналист и ведущий футбольной программы. Всегда приятно общаться с родственниками, о которых ты не знал раньше.

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