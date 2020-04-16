УПЛ: клубы получат минимум 2 недели на подготовку к возобновлению сезона

По информации zbirna.com, клубы УПД получили от Лиги письма, в которых утверждается, что с момента объявления о доигровке сезона и до старта матчей команды получат минимум 2 недели на подготовку.
Нынешний общегосударственный карантин в Украине пока действует до 24-го апреля, однако ожидается, что он будет продлен минимум до середины мая.
Пока что прогнозировать сроки возобновления сезона УПЛ нельзя. В лучшем случае это произойдет в конце мая или начале июня.
Ранее тренер «Динамо» Алексей Михайличенко сказал, что на подготовку нужно 4 недели.
Источник — zbirna.com
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