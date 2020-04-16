УПЛ: клубы получат минимум 2 недели на подготовку к возобновлению сезона

У клубов будет две недели с момента объявления о доигровке

  • 16.04.2020 21:52
  • 1370 просмотров
  • 1 комментарий
УПЛ: клубы получат минимум 2 недели на подготовку к возобновлению сезона
© upl.ua

По информации zbirna.com, клубы УПД получили от Лиги письма, в которых утверждается, что с момента объявления о доигровке сезона и до старта матчей команды получат минимум 2 недели на подготовку.

Нынешний общегосударственный карантин в Украине пока действует до 24-го апреля, однако ожидается, что он будет продлен минимум до середины мая.

Пока что прогнозировать сроки возобновления сезона УПЛ нельзя. В лучшем случае это произойдет в конце мая или начале июня.

Ранее тренер «Динамо» Алексей Михайличенко сказал, что на подготовку нужно 4 недели.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.04.2020 22:00
    0
    У нас в правительстве или отъявленные оптимисты, или очень недалекие люди, вместе со Степановым. Они хотят в мае снять карантин... Ну-ну.... Потому и не хотят проводить нормальное тестирование народа, чтобы не показать реальное положение дел.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.04.2020 22:00
    0
    У нас в правительстве или отъявленные оптимисты, или очень недалекие люди, вместе со Степановым. Они хотят в мае снять карантин... Ну-ну.... Потому и не хотят проводить нормальное тестирование народа, чтобы не показать реальное положение дел.
    Ссылка
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