Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Для доигровки еще нужен месяц подготовки»

Наставник «Динамо» рассказал о возможной доигровке чемпионата

  • 05.04.2020 15:08
  • 408 просмотров
  • 1 комментарий
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Для доигровки еще нужен месяц подготовки»
© fcdynamo.kiev.ua

Не исключено, что в Украине все же удастся доиграть футбольный сезон, однако тренер «Динамо» Алексей Михайличенко уверен, что сразу выйти на поле и проводить официальные матчи игроки не смогут.

- Вы общались с тренерами других команд по нынешнему положению вещей, обменивались опытом подготовки команды в таких условиях?

- Подобного опыта работы нет ни у кого. Поэтому найти ответ на этот вопрос невозможно.

Со своей стороны, мы прекрасно понимаем, что даже если будет доигровка чемпионата, то для полноценной подготовки игроков нужен будет месяц. И я отдаю себе отчет, что у нас этого времени не будет, а подготовка пройдет в ускоренном режиме.

Мы уже думаем над этим, разрабатываем специальные программы, которые позволят максимально быстро подготовить команду в случае возобновления полноценного тренировочного процесса.

- В том, что происходит в мире, и в профессиональном футболе, можно найти хоть какой-то позитив?

- Найти серьезный позитив в этом всем, конечно, сложно. Но я бы отметил, что в нынешней ситуации мы все должны быть еще более собранными и организованными. Наверно, еще и более оптимистичными, чем обычно.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 05.04.2020 16:01
    0
    Та в тебе що з підготовкою, що без підготовки - ніякої різниці.Тільки прийняв - грали жахливо; підготував - почали грати ще гірше.. «трєнєр»
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 05.04.2020 16:01
    0
    Та в тебе що з підготовкою, що без підготовки - ніякої різниці.Тільки прийняв - грали жахливо; підготував - почали грати ще гірше.. «трєнєр»
    Ссылка
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