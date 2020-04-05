Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Для доигровки еще нужен месяц подготовки»

Не исключено, что в Украине все же удастся доиграть футбольный сезон, однако тренер «Динамо» Алексей Михайличенко уверен, что сразу выйти на поле и проводить официальные матчи игроки не смогут.

- Вы общались с тренерами других команд по нынешнему положению вещей, обменивались опытом подготовки команды в таких условиях?

- Подобного опыта работы нет ни у кого. Поэтому найти ответ на этот вопрос невозможно.

Со своей стороны, мы прекрасно понимаем, что даже если будет доигровка чемпионата, то для полноценной подготовки игроков нужен будет месяц. И я отдаю себе отчет, что у нас этого времени не будет, а подготовка пройдет в ускоренном режиме.

Мы уже думаем над этим, разрабатываем специальные программы, которые позволят максимально быстро подготовить команду в случае возобновления полноценного тренировочного процесса.

- В том, что происходит в мире, и в профессиональном футболе, можно найти хоть какой-то позитив?

- Найти серьезный позитив в этом всем, конечно, сложно. Но я бы отметил, что в нынешней ситуации мы все должны быть еще более собранными и организованными. Наверно, еще и более оптимистичными, чем обычно.