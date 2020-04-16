Экс-игрок Черноморца и Волыни принес минскому Динамо победу над Неманом

В матче пятого тура чемпионата Беларуси по футболу минское «Динамо» дома обыграло «Неман» со счетом 2:0. На 72 минуте матча счет открыл экс-игрок «Черноморца» и «Волыни» Миха Горопевшек, а в компенсированное время финальную точку поставил Шикавка.
Чемпионат Беларуси, 5 тур
«Динамо Минск» – «Неман» – 2:0
Голы: 1:0 – 72 Горопевшек, 2:0 – 90 Шикавка.
«Динамо Минск»: Плотников, Сухоцкий, Риос, Бручич (Горопевшек, 63), Динга, Швецов, Олехнович, Павловски, Климович (Бородин, 90), Бахар (Козлов, 83), Шикавка.
«Неман»: Дударь, Васильев, Слабашевич, Мурачев, Стойкович, Кантария, Якимов (Жуковский, 84), Кадимян, Забелин (Коваль, 80), Рассадкин, Марушич.
Отметим, что «Динамо Минск», набрав 6 очков, поднялось на 11 место в турнирной таблице. «Неман» с 5 баллами опустился на 13 строчку.
Напомним, ранее «Энергетик-БГУ» минимально уступил «Городее».
Источник — Sport.ua
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