Энергетик-БГУ минимально уступил Городее

В стартовом матче пятого тура Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу «Энергетик-БГУ» на своем поле минимально уступил «Городее» со счетом 0:1. Единственный гол на 35 минуте забил Сорокин.

Чемпионат Беларуси, 5-й тур

«Энергетик-БГУ» – «Городея» – 0:1

Гол: 0:1 – 35 Сорокин.

«Энергетик-БГУ»: Садовский, Юдчиц, Сокол, Шкурдюк, Мавату, Мирошников, Носко, Яхшибоев (Умаров, 46), Тве, Мусаханян (Совпель, 60), Атеменг (Бакич, 46).

«Городея»: Довгялло, Павлючек, Усеня, Шестиловский, Позняк, Йоксимович, Сазонович, Сорокин, Яскович, Саичич, Архипов (Байдук, 63).

Отметим, что «Городея», набрав 9 очков, поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. «Энергетик-БГУ» потерпел второе поражение кряду и теперь лишь на третьей пощиции.