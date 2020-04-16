Денис БОЙКО: «Выходить в группу ЛЧ и всем проигрывать. Не хотелось бы»

Вратарь «Динамо» Денис Бойко высказал свое мнение по поводу готовности команды выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Изначально у «Динамо» стоит задача каждый год выигрывать чемпионат и Кубок Украины. Это самое главное. Как лучше выходить в Лигу чемпионов - с первого места УПЛ. Но выходить в группу и быть мальчиками для битья...Для клуба группа - это хорошо, это финансовый аспект, но выйти и проиграть все шесть матчей, чтобы нас разнесли. Не хотелось бы».

«Нужно здраво оценивать свои шансы. Я не скажу, что мы не готовы к группе Лиги чемпионов, но, наверное, иногда лучше лишний год сыграть в Лиге Европы, набрать опыта, сыграться составом. А то у нас много молодых игроков, которые постоянно пробиваются в состав и дебютируют в еврокубках, поэтому опыта не всегда хватает».

«Но это лишь мое мнение. Лично я хочу в Лигу чемпионов», - сказал Бойко во время общения с фанами команды на Youtube-канале клуба.