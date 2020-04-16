Денис БОЙКО: «Выходить в группу ЛЧ и всем проигрывать. Не хотелось бы»

Вратарь киевлян поделился своим мнением о Лиге чемпионов и Лиге Европы

  • 16.04.2020 20:44
  • 645 просмотров
  • 4 комментария
Денис БОЙКО: «Выходить в группу ЛЧ и всем проигрывать. Не хотелось бы»
© fcdynamo.kiev.ua

Вратарь «Динамо» Денис Бойко высказал свое мнение по поводу готовности команды выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Изначально у «Динамо» стоит задача каждый год выигрывать чемпионат и Кубок Украины. Это самое главное. Как лучше выходить в Лигу чемпионов - с первого места УПЛ. Но выходить в группу и быть мальчиками для битья...Для клуба группа - это хорошо, это финансовый аспект, но выйти и проиграть все шесть матчей, чтобы нас разнесли. Не хотелось бы».

«Нужно здраво оценивать свои шансы. Я не скажу, что мы не готовы к группе Лиги чемпионов, но, наверное, иногда лучше лишний год сыграть в Лиге Европы, набрать опыта, сыграться составом. А то у нас много молодых игроков, которые постоянно пробиваются в состав и дебютируют в еврокубках, поэтому опыта не всегда хватает».

«Но это лишь мое мнение. Лично я хочу в Лигу чемпионов», - сказал Бойко во время общения с фанами команды на Youtube-канале клуба.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2020 21:08
    +5
    Дух победителей безусловно привит, после такого честно говоря убирал бы "реалистов" из команды таких, даже если там доля правды. Набраться опыта? Раньше для ДК провалом было само неучастие в ЛЧ. Что было в этой ЛЕ? Какой-то позор
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    NestorMachno7
    online
      NestorMachno7, 16.04.2020 21:06
    0
    Динамо нужно менять стиль игры. Шахтер со своими тонкими и короткими передачами разрывает защиту соперника. У Киевлян этого аспекта не видно.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 16.04.2020 20:48
    -1
    Ммм... судя по последним результатам, вам и в ЛЕ рано играть
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    firstromario
      firstromario, 16.04.2020 20:45
    +2
    а в лізі європи майже всім. то вже краще.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2020 21:08
    +5
    Дух победителей безусловно привит, после такого честно говоря убирал бы "реалистов" из команды таких, даже если там доля правды. Набраться опыта? Раньше для ДК провалом было само неучастие в ЛЧ. Что было в этой ЛЕ? Какой-то позор
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 16.04.2020 20:45
    +2
    а в лізі європи майже всім. то вже краще.
    Ссылка
    NestorMachno7
    online
      NestorMachno7, 16.04.2020 21:06
    0
    Динамо нужно менять стиль игры. Шахтер со своими тонкими и короткими передачами разрывает защиту соперника. У Киевлян этого аспекта не видно.
    Ссылка
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