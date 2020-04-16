Бавария хочет купить Упамекано

Мюнхенский клуб намерен усилить оборону

  • 16.04.2020 18:59
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Бавария хочет купить Упамекано
© Arseblog News

«Бавария» нацелилась на защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамекано.

Мюнхенцы планируют подписать футболиста по окончании сезона.

Отметим, что в Упамекано «Бавария» видит потенциальную замену Жерому Боатенку, который, скорее всего, вскоре покинет клуб.

В этом сезоне Упамекано провел 26 матчей за «РБ Лейпциг». 

Ранее сообщалось, что «Реал» решительно настроен купить Упамекано. Также футболист интересен «Барселоне» и «Челси».

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Источник — Sports Mole

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