Бавария хочет купить Упамекано

«Бавария» нацелилась на защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамекано.

Мюнхенцы планируют подписать футболиста по окончании сезона.

Отметим, что в Упамекано «Бавария» видит потенциальную замену Жерому Боатенку, который, скорее всего, вскоре покинет клуб.

В этом сезоне Упамекано провел 26 матчей за «РБ Лейпциг».

Ранее сообщалось, что «Реал» решительно настроен купить Упамекано. Также футболист интересен «Барселоне» и «Челси».