Бавария хочет купить Упамекано

«Бавария» нацелилась на защитника «РБ Лейпциг» Дайота Упамекано.
Мюнхенцы планируют подписать футболиста по окончании сезона.
Отметим, что в Упамекано «Бавария» видит потенциальную замену Жерому Боатенку, который, скорее всего, вскоре покинет клуб.
В этом сезоне Упамекано провел 26 матчей за «РБ Лейпциг».
Ранее сообщалось, что «Реал» решительно настроен купить Упамекано. Также футболист интересен «Барселоне» и «Челси».
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Источник — Sports Mole
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