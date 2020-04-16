Кике СЕТЬЕН: «Мы поговорим с Коутиньо о его целях. Я на него рассчитываю»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что рассчитывает на Филиппе Коутиньо в следующем сезоне, который в этом году играет за «Баварию» на правах аренды.

«Коутиньо — игрок, который мне очень нравится, и на сейчас он принадлежит «Барселоне». Чтобы он ушел клуб должен получить прописанные в его контракте отступные или кто-то должен предложить сумму, которая устроит «Барселону». Я рассчитываю на него в начале следующего сезона. Мы поговорим с ним, чтобы узнать, каковы его цели», - сказал Сетьен.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» имеет высокие шансы подписать Коутиньо.

В нынешнем сезоне на счету Коутиньо 9 голов и 8 ассистов в 32 матчах за «Баварию» во всех турнирах.