Тоттенхэм имеет высокие шансы подписать Коутиньо

«Тоттенхэм» нацелился на полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего за «Баварию» на правах аренды. Возможно, «шпоры» возьмут игрока в аренду с обязательством выкупа.

В нынешнем сезоне на счету Коутиньо 9 голов и 8 ассистов в 32 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» готов взять Коутиньо в аренду.