Тоттенхэм имеет высокие шансы подписать Коутиньо

«Тоттенхэм» нацелился на полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего за «Баварию» на правах аренды. Возможно, «шпоры» возьмут игрока в аренду с обязательством выкупа.
В нынешнем сезоне на счету Коутиньо 9 голов и 8 ассистов в 32 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» готов взять Коутиньо в аренду.
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Источник — The Boot Room
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