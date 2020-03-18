Челси хочет взять в аренду Коутиньо

«Челси» хочет летом взять в аренду полузащитника «Барселоны» Филипе Коутиньо. Лондонский клуб уже связывался с «Барселоной», чтобы поинтересоваться условиями возможной аренды.

Сейчас Коутиньо выступает на правах аренды за «Баварию», и немецкий прав имеет право выкупа бразильца за 110 млн евро. В «Баварии» довольны игрой Коутиньо, но считают такую сумму завышенной.

С большой долей вероятности, летом Коутиньо вернется в «Барселону», и каталонцы намерены избавиться от игрока.

Поскольку ни один из клубов не намерен платить за Коутиньо требуемые 90 млн евро, «Барселона» согласна на аренду. А «Челси» готов платить всю зарплату игрока.

В нынешнем сезоне на счету Коутиньо 8 голов и 6 голевых передач в 22 матчах Бундеслиги за «Баварию».