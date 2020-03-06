Барселона не собирается оставлять Коутиньо

«Барселона» не будет удерживать в команде полузащитника Филиппе Коутиньо.

Как сообщает as.com, каталонцы уверены, что «Бавария» выкупит игрока за 120 млн евро. Напомним, что этот сезоне бразилец выступает за мюнхенцев на правах аренды.

Также «Барселона» готова включить Коутиньо в сделку по покупке Неймара.

В этом сезоне на счету Коутиньо 9 голов и 8 ассистов в 31 матче за «Баварию».

Ранее сообщалось, что сам игрок хочет остаться в мюнхенском клубе.